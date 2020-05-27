Война Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва, , 12:00 — REGNUM На войну ушли около 100 тысяч жителей Карелии. Из них погибли более 40 тысяч человек. Ещё 14 тысяч местных жителей лишились жизни в финских концлагерях.

Соседняя Финляндия вступила в войну против СССР 25 июня 1941 года. В Карелии границу финны пересекли 1 июля — сразу на севере и юге. В оккупацию попало примерно 90 тысяч человек.

К августу 1944-го финнов удалось отбросить к довоенной границе.

Мирный договор с Финляндией был подписан только 10 февраля 1947 года.

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