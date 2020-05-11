Иркутск, , 12:05 — REGNUM Иркутская городская клиническая больница №1 готовится к выходу из карантина. Об этом сегодня, 11 мая, сообщил оперативный штаб региона.

«Сейчас в закрытых отделениях находятся 66 сотрудников. В отделении экстренной хирургии находятся 11 пациентов, в кардиологии — 8. Прием новых экстренных пациентов ведут другие клиники Иркутска», — сказано в официальном сообщении.

Как пояснила главный врач клиники Любовь Лялина, выходить из карантина планируется с 23 мая, результаты на SARS-CoV-2 — отрицательные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, признаки COVID-19 появились у 24 пациентов и 12 работников Иркутской городской больницы №1, тесты дали положительный результат на SARS-CoV-2.

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На 11 мая в Приангарье выявлены 334 носителя SARS-CoV-2. Из них у 20 положительные результаты были подтверждены за последние сутки.