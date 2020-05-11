Йошкар-Ола, , 12:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 мая выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 928 случаев заражения, сообщает оперативный штаб России.

Всего в регионе полностью выздоровели 623 человека, 29 — выписаны за минувшие сутки. Пятеро жителей республики скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за последние сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 11 мая выявили 943 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 18 197 случаев.