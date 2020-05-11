Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области центральная горбольница Батайска получит свыше 8,5 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

Лечебное учреждение оснастят дополнительным оборудованием. Средства направят также на приобретение дезинфицирующих средств, медицинских масок, перчаток и костюмов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что госпиталю для пациентов с SARS-CoV-2, развёрнутый на базе детской больницы №2 в Ростове-на-Дону, было выделено более 9 млн рублей. Средства будут направлены в том числе на организацию питания пациентов и эксплуатационные расходы обсерватора.

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