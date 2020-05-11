Грозный, , 11:51 — REGNUM Чеченский фонд имени Ахмата Кадырова провел очередную благотворительную акцию в Сирии. В священный месяц Рамадан была оказана продуктовая помощь жителям Восточной Гуты — пригорода Дамаска, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, более 7300 жителей, в том числе дети-сироты и семьи, принявшие на воспитание оставшихся без родителей детей, получили продуктовые наборы. Помимо этого, был организован ифтар — ужин разговения.

Кадыров поблагодарил за внимание к нуждам жителей Сирии, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, главу фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырову и своего представителя в арабских и мусульманских странах Турко Даудова. По оценке главы Чечни, за три года фонд оказал поддержку нескольким миллионам жителей Сирии.