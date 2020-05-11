Самара, , 11:54 — REGNUM 66 носителей коронавируса выявили в Самарской области за минувшие сутки. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, лидером по выявлению этой инфекции стала вновь Самара с 32 установленными фактами заражения. На втором месте — Тольятти (15 выявленных случаев). Далее идет Сызрань — девять. По два факта заражения зафиксировали в г. Октябрьске, Волжском и Ставропольском районах. И по одному в г. Новокуйбышевске, в г. Жигулевске, в Безенчукском и в Красноярском районах.

Отмечается, что вновь больше всего выявлено случаев заражения коронавирусом у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» — 46. А 17 фактов инфицирования выявили при проведении эпидемиологического расследования. Трех носителей коронавируса выявили при профилактической проверке здоровых граждан.

Таким образом, по области выявили 1017 случаев заражения этой инфекцией. При этом 135 человек полностью победили вирус. А девять пациентов c COVID-19 скончались. На учете у врачей состоят 747 граждан.

В регионе сделали 76 347 тестов на эту инфекцию.

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