Москва, , 11:49 — REGNUM За 9 дней проекта ИА REGNUM «Письма с фронта» его аудитория составила 600 тысяч человек.

Специальный проект, подготовленный к 75-летию Великой Победы — это фрагменты личных судеб, которые стали частью настоящего и будущего большой страны. Письма собраны, оцифрованы и расшифрованы сотрудниками ИА REGNUM и волонтерами движения «Суть времени».

Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к проекту присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.

Сквозное вещание «Писем с фронта» началось сразу после полуночи по московскому времени 1 мая и продлилось до праздничного салюта в 22:00 9 мая.

9 мая «Письма с фронта» транслируются над центром Москвы, на территории управы «Якиманка». Трансляция была организована при содействии Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

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