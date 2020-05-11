Курган, 11 мая 2020, 11:45 — REGNUM Вахтовики, прибывшие в Курганскую область с северных месторождений, отправились на двухнедельный карантин по коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.
Вместе с тем, вручено 181 постановление прибывшим из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Напомним, с начала регистрации заболеваемости COVID-19 в Курганской области на 11 мая зафиксировано 86 подтверждённых тестов на новую коронавирусную инфекцию.
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