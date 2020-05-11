Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области выздоровели 407 пациентов, ранее получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 11 мая.

По состоянию на 11 мая, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 1 тыс. 851 человека.

«Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — 44. Выздоровели 407 человек», — уточнили в оперштабе.

ИА REGNUM напоминает, что на Дону скончались 22 пациента с коронавирусом. В настоящее время состояние 16 пациентов врачи оценивают как тяжёлое, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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