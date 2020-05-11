Нур-Султан, , 11:44 — REGNUM В Казахстане сохранятся ограничения на передвижение автотранспорта между регионами, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 мая на заседании государственной комиссии по соблюдению режима чрезвычайного положения.

По его словам, пассажирский транспорт в городах возобновит работу в половину своей мощности. Кроме того, пассажиры обязаны носить маски, а на улице люди не должны собираться в группы более трех человек.

Токаев добавил, что около половины государственных служащих продолжат работать дистанционно. Кроме того, дистанция и маски в общественных местах должны превратиться в обыденность, считает Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения