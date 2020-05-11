Владимир, , 11:43 — REGNUM Во Владимирской области 11 мая лабораторно подтверждено 77 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

20 новых случаев выявлено во Владимире, 17 — в Коврове, 11 — в Гусь-Хрустальном, шесть — в Александрове, пять — в Собинке, по четыре — в Вязниках, Кольчугино и Судогде, три — в Камешково, два — в Меленках, один — в Юрьеве-Польском.

Всего в регионе было зарегистрировано 1326 носителей вируса: 266 — в Петушках, 249 — во Владимире, 138 — в Коврове, 126 — в Гусь-Хрустальном, 118 — в Муроме, 117 — в Александрове, 75 — в Кольчугино, 50 — в Судогде, 43 — в Собинке, 38 — в Юрьеве-Польском, 29 — в Киржаче, 18 — в Меленках, 17 — в Суздале, 16 — в Камешково, 15 — в Вязниках, пять — в Радужном, четыре — в Гороховце, два — в Селивановском районе.

100 человек выздоровели и были выписаны. 15 человек скончались.

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