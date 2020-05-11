Красноярск, , 11:42 — REGNUM По состоянию на 11 мая в Красноярском крае коронавирус выявлен у 1201 человека (плюс 58 за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

285 человек (плюс один за сутки) вылечили. За весь период в регионе скончались 15 пациентов с коронавирусом (плюс один человек за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 42 муниципальных образованиях Красноярского края.

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