Иваново, , 11:41 — REGNUM 85 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Ивановской области за последние сутки, об этом сообщил 11 мая федеральный оперштаб.

По сравнению с предыдущими сутками, когда сообщалось о 79 новых случаев заражения, прирост новых носителей составил шесть человек.

Всего в Ивановской области выявлено 843 носителя коронавирусной инфекции. Из них 180 человек выздоровели. 11 человек с подтверждёнными положительными тестами скончались, за сутки подтверждён один новый летальный случай.