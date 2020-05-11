Иерусалим, , 11:41 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 15 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 16 тыс. 492 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 254 человек, за прошедшие сутки умерли два человека.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженной в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4,1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Израиле выявлены четыре новых положительных теста на коронавирус

Читайте развитие сюжета: За сутки в Израиле выявили 29 случаев заражения коронавирусом