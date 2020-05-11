Москва, , 11:38 — REGNUM Главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников прокомментировал слова ведущего телеканала «Россия 1» Владимира Соловьева, обратившего внимание на хаотичность в поведении нового коронавируса.

«Действительно: кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом сам остаётся «чист», кто-то живет почти изолированно и все-равно заболевает. Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в лежку. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер. В той же группе риска пожилых и хронических больных: кто-то быстро выздоравливает, а кто-то нет. Географически вирус ведёт себя тоже странно.

Страны бывшего СССР он явно щадит (мы списываем на БЦЖ), в той же Америке центр и север пылают, а «Штат пенсионеров» Флорида относительно благополучна. Во Франции северо-восток весь болеет, запад и юг нет. Западная Германия — одна картина, Восточная — другая. Создаётся впечатление, что мы чего-то не знаем. Кто-то носит «чёрную метку», у кого-то «оберег».

Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть. Кто сдаёт? По какому принципу? Рано или поздно узнаём. Лучше, конечно, рано», — написал доктор в своём Телеграм-канале.

Как уже ИА REGNUM, на 11 мая в 85 регионах зарегистрировано 221 344 случая коронавирусной инфекции. За весь период выписан по выздоровлению 39 801 человек.

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