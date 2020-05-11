Уфа, , 11:40 — REGNUM Личности участников конфликта, в ходе которого было применено травматическое оружие, установили в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 10 мая в Стерлитамакском районе во дворе дома с. Мариинский водитель такси 1977 года рождения повздорил с водителем мотоцикла 1988 года рождения из-за спорной дорожной ситуации.

По предварительной версии следствия, во время ссоры таксист начал угрожать отверткой мотоциклисту. Водитель мотоцикла достал травматическое оружие и сообщил, что в случае необходимости он может его применить. Несмотря на предупреждение, таксист напал на него. Тогда, считают следователи, мотоциклист сделал шесть выстрелов. Четыре — попали в водителя такси. Несмотря на этого ссора продолжалась.

Прибывшие на место аварии стражи порядка пресекли противоправные действия. Отмечается, что таксисту оказали медицинскую помощь. После этого, он и мотоциклист были доставлены в полицию.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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