Симферополь, , 11:34 — REGNUM Девять крымчан, у которых за минувшие сутки подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, переведены в симферопольскую инфекционную больницу. Все без симптомов. Об этом 11 мая во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Все эти случаи бессимптомные. Это те лица, которые контактировали с ранее заразившимся, они все выявлены в результате активного наблюдения. На сегодняшний день они переведены в 7-ю городскую больницу в Симферополе», — рассказала специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки у девяти крымчан подтвердили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию: пятеро врачей и четыре пациента Сакской районной больницы. Всего на территории республики с начала пандемии подтверждено 189 положительных тестов на новую инфекцию.

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