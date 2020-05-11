Москва, , 11:29 — REGNUM В Москве за прошедшие сутки выявлено 6 169 новых случаев заражения коронавирусом, всего в столице подтверждено 115 909 случаев инфицирования. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

Так, 41,7% среди новых заразившихся — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, еще 5,4% — старше 80 лет, 9,5% — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявлено 11 656 новых случаев заражения. Всего выявлено 221 344 случая. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 2009 человек, выздоровели — 39 801. Всего было проведено более 5,6 млн тестов.

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