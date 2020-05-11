Ставрополь, , 11:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Ставрополья организовало проверку по факту смерти подростка в районной больнице. Комиссия ведомства изучит обстоятельства оказания медицинской помощи несовершеннолетнему, пишет NewsTracker.

Ранее жительница края сообщила журналистам, что ее 17-летний сын умер по вине медиков в Благодарненской районной больнице. По ее словам, врачи должным образом не осматривали подростка, который жаловался на сильные боли в области колена, затем назначали неправильное лечение, не сумев отличить сепсис от ветряной оспы, что впоследствии привело к его гибели на операционном столе.

В минздраве сообщили, что в настоящее время создана комиссия, в состав которой входят главные внештатные специалисты министерства и представители профессорско-преподавательского состава Ставропольского медуниверситета. В ближайшее время запланирован выезд членов комиссии в Благодарненскую районную больницу для изучения обстоятельств оказания медицинской помощи ребенку.

В ведомстве добавили, что также проводится документальная проверка по факту смерти подростка с целью оценки качества и своевременности оказанной медицинской помощи. По результатам проверки комиссией будут сделаны выводы и дано заключение.

Между тем мать скончавшегося подростка намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении медиков, которых она считает виновными в смерти своего сына. Женщина уверена, что если бы врачи верно оценили тяжесть состояния ребенка, вовремя поставили правильный диагноз и своевременно прооперировали его, то трагедии удалось бы избежать.