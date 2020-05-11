Салехард, 11 мая 2020, 11:19 — REGNUM На Ямале по состоянию на 11 мая 2020 года Центром гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
За весь период пандемии в регионе выявлено 1 239 положительных тестов на коронавирус. Бессимптомное течение инфекции наблюдается в 876 (71%) заражённых. Излечились 178 человек, скончались трое.
В стационарах лечение проходят 229 пациентов с COVID-19. Из госпитализированных в данный момент 12 человек находятся в тяжёлом, двое — в крайне тяжёлом состоянии, восемь пациентов — на поддержке аппаратов ИВЛ.