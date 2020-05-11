Тула, 11 мая 2020, 11:16 — REGNUM 89 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, данные 11 мая опубликовал региональный оперштаб.
Заражение выявлено у жителей Тулы и Донского, а также Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского.
Всего на территории Тульской области положительные тесту на коронавирус подтверждены у 1881 человека. 324 человека выздоровели, 12 пациентов с подтверждённым заражением скончались.