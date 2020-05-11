Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области скончалась пожилая жительница донской столицы, у которой был подтверждён коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 11 мая.

«За последние сутки скончался ещё один пациент — 87-летняя ростовчанка с хроническими заболеваниями. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Ростовской области достигло 22», — уточняется в сообщении.

В настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключено 16 пациентов, у которых подтверждён SARS-CoV-2.

ИА REGNUM ранее сообщало, что за сутки в Ростовской области подтвердили ещё 88 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число носителей на Дону выросло до 1 тыс. 851 человека.

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