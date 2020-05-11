Тирасполь, , 11:21 — REGNUM В Республиканской клинической больнице в Тирасполе скончалась 71-летняя пациентка, у которой был диагностирован COVID-19. Об этом сообщает 11 мая пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

По данным ведомства, течение заболевания у женщины было осложнено двусторонней пневмонией, она также страдала острой сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. 8 мая пациентку перевели в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Общее число смертей в Приднестровье среди пациентов, инфицированных коронавирусом, составило 27.

На текущий момент подтверждено 608 случаев заражения SARS-CoV-2. 237 человек выздоровели. 343 пациента проходят лечение на территории Приднестровья, двое лечатся за пределами республики.