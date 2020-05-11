Москва, , 11:17 — REGNUM Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Дагестан являются российскими регионами с наибольшим количеством протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом сообщил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД Юрий Валяев.

Названные регионы, пояснил он, лидируют на текущий момент по соотношению количества составленных протоколов к числу жителей. Однако численность населения в регионах разная, и абсолютные значения нельзя считать репрезентативными.

В ряде случаев граждане демонстративно нарушают режим самоизоляции, делают это компаниями, более того, бравируют этим. По таким эпизодам составляется протокол об административном правонарушении, позднее его рассматривает суд, сказал Валяев РИА Новости.

Большинство жителей России адекватно относятся к ограничениям, введённым в условиях пандемии коронавируса, добавил представитель МВД.

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