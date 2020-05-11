Джакарта, , 11:08 — REGNUM В Индонезии показатель смертности от COVID-19 сократился до 6,93%, сообщает Detik.

По последним данным в Индонезии выявлено 14 032 случаев заражения SARS-CoV-2 и 973 случая смерти. Имея эти данные, установлено, что уровень смертности из-за коронавируса составляет 6,93%. Данные по Индонезии близки к уровню смертности от COVID-19 в мире (6,91%), собранные исследовательским центром университета Джона Хопкинса.

Для сравнения, в США уровень смертности от COVID-19 составляет 6,01%, в Испании — 11,84%, а в Италии — 13,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая 2020 года в Индонезии за сутки было выявлено 387 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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