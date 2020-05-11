Бангкок, , 11:06 — REGNUM Несколько сотен граждан Таиланда, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса, вывезут на этой неделе из России и ещё 11 стран мира власти данной страны. Об этом 11 мая рассказал заместитель гендиректора департамента информации, заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

«С 12 по 17 мая планируется осуществить 14 рейсов из 12 стран», — приводит ТАСС слова дипломата.

Также он уточнил, что 12 мая состоится вывозной рейс из России, Бутана и США, на которых планируется вывезти на родину около 300 граждан Таиланда, а на следующий планируется вывозной рейс компании «Аэрофлот» для доставки граждан России из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.

Кроме этого, власти страны намереваются осуществить рейсы из Бангладеш, Бахрейна, Германии, Индии, Канады, Малайзии, Сингапура и Франции, а также с Филиппин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на семь человек.