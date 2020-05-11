Лондон, , 11:06 — REGNUM Рестораны, пабы и парикмахерские в Великобритании останутся закрытыми до 4 июля 2020 года. Об этом 11 мая заявил министр иностранных дел королевства Доминик Рааб в интервью Sky News.

По его словам, открытие этих учреждений будет рассматриваться в последнюю очередь, на третьем этапе отмены ограничительных мер. Рааб добавил, что возобновление работы гостиниц и компаний, оказывающих услуги в сфере личной гигиены, будет рассмотрено после 4 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с телевизионным обращением. По его словам, карантинные ограничения в стране начнут отменять с 13 мая.

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