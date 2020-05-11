Псков, , 11:23 — REGNUM В Псковской области за минувшие сутки выявили 20 человек, заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

За всё время количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на Псковщине достигло 328. Выздоровели за всё время 67 человек, скончались восемь заболевших.

К 11 мая в регионе проведено 13 259 исследований на наличие коронавируса.

В городах Псковской области больше всего заразившихся выявлено в Пскове (97 человек), а также в Великих Луках (26 человек). Также в списке «антилидеров» Островский район (51 человек), Невельский район (29 человек), Новосокольнический район (25 человек) и Псковский район (22 человека).

Напомним, в Псковской области медицинские работники, заразившиеся коронавирусной инфекцией в период с 15 марта по 6 мая, получат единовременную денежную выплату из регионального бюджета в размере 50 тыс рублей.

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