Краснодар, , 10:57 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, данные опубликовал 11 мая региональный оперштаб.

Самому младшему пациенту два года, самому старшему — 85 лет. Больше всего носителей вируса за сутки выявлено в Краснодаре — сразу 33 человека.

Всего общее число жителей региона с подтверждёнными положительными анализами на коронавирус уже достигло 2027 человек, 22 человека скончались. 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. 662 пациента выздоровели.