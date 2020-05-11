Новосибирск, , 10:53 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Новосибирской области за прошедшие сутки составило 71 человек. Об этом 11 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию COVID-19.

Кроме этого, указывается, что теперь общее число зараженных коронавирусом на территории области выросло до 1 171 человека при 15 летальных исходах и 314 вылечившихся от нового заболевания.

Также уточняется, что в отделениях интенсивной терапии в настоящее время находится 55 человек и 16 человек из этого числа на аппаратах ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за прошедшие сутки было выявлено 11656 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.