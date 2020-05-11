Уфа, , 10:54 — REGNUM Более 90 туристов, которые находились на карантине в обсерваторе, отправлены по домам в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 91 турист был выписан из обсерватора «Юматово» 11 мая. Местных жителей отвезли по домам на специальных автобусах. А жители других регионов России были доставлены автобусами к железнодорожному вокзалу и аэропорту.

Отмечается, что перед выпиской туристы сдали по два теста на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

Сообщается, что в обсерваторе были созданы все условия для проживания, в том числе установлены телевизоры.

Сообщается, что на текущий момент в обсерваторах Башкирии проходят карантин 108 туристов, которые вернулись в Россию из-за рубежа.

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