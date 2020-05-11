Екатеринбург, , 10:55 — REGNUM Ещё у 108 жителей и гостей Свердловской области выявили коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

104 случая являются «местными» и произошли с жителями Екатеринбурга (46 случаев) Алапаевска, Артемовского, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского ГО, Кировграда, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новоуральска, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти и Туринска.

Вирус выявили у четырех строителей из Мурманской области. Рабочие изолированы в санатории «Курганово» в Камышловском районе.

Теперь в регионе подтверждено 1952 случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области обязали жителей носить маски по 18 мая 2020 года. Ограничения могут продлить.