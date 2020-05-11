Краснодар, , 10:49 — REGNUM Дополнительно 500 коек планируется развернуть в COVID-госпиталях на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам оперштаба 10 мая.

«В общей сложности все 20 COVID-госпиталя будут рассчитаны на 3342 места. Если возникнет необходимость, увеличим мощности почти до 6 тысяч коек. Практически половина из них будет оснащена подачей кислорода, что соответствует установленному нормативу», — сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Также вице-губернатор отчиталась о получении десяти аппаратов ИВЛ накануне, ещё 270 аппаратов ожидается в мае — июне. Готовятся документы еще на 120 аппаратов, но с обязательным условием поставки до конца мая.