Москва, , 10:49 — REGNUM Число смертей среди пациентов с коронавирусом в России достигло 2009. Об этом 11 мая сообщили в московском оперштабе.

За минувшие сутки в России зафиксировано 94 летальных исхода.

Также за сутки выздоровели 5495 пациентов, всего число поправивших здоровье приблизилось к 40 тысячам.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусом.

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