Махачкала, , 11:15 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Дагестане. Общее число летальных исходов в республике по состоянию на 10:35 11 мая выросло до 20, сообщил федеральный оперативный штаб.

За минувшие 24 часа в Дагестане выявлено 119 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество достигло 2772. Выздоровели в республике, по данным оперштаба, 968 человек с подтвержденным диагнозом — за последние сутки вылечились 196 пациентов.

Напомним, накануне в Минздраве РФ сообщили, что медучреждения Дагестана могут быть включены в клинические исследования перспективных лекарств от COVID-19, предварительно показавших эффективность в его лечении.

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