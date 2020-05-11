Ташкент, , 10:47 — REGNUM Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы Ташкента провели эксперимент по изучению особенностей работы точек питания при условии строго соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили 11 мая в ГУВД столицы Узбекистана.

Эксперимент проводился на базе ресторана Qanotchi («Крылья»). В ресторане установили дезинфицирующее оборудование, защитные экраны между столиками. Официанты работали в перчатках, масках с защитным экраном на лице.

Результаты эксперимента представят республиканской комиссии по борьбе с распространением коронавируса. После анализа будет принято решение о возобновлении работы кафе и ресторанов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая регионы Узбекистана поделили на три зоны по степени опасности заражения коронавирусом. Ограничительные меры в том или ином регионе зависят от принятой категории опасности.

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