Санкт-Петербург, , 10:48 — REGNUM Еще 307 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Петербурге за последние сутки. Об этом 11 мая сообщает федеральный оперативный штаб.

Таким образом, за все время пандемии в городе выявили уже 7 тыс. 711 носителей вируса SARS-CoV-2.

Заметим, суточный показатель новых выявленных носителей для Петербурга — почти на треть меньше, чем в последние дни, однако за последние 24 часа в городе резко уменьшили число тестируемых — 10 мая проверили на коронавирус только 2 тыс. 847 человек.

По России общий показатель заражения достиг 221 тыс. 344 человек, из которых 11 тыс. 656 — за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге резко уменьшилось суточное число тестов на коронавирус