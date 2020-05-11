Тбилиси, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии было лабораторно выявлено 3 новых случая коронавируса, и общее число заболевших достигло 638 человек. Между тем, инфекционисты и эпидемиологи уже заявляют, что цепочка внутренних передач вируса разорвана и эпидемия на территории Грузии близится к завершению.

Выздоровели за сутки еще 8 пациентов, в результате чего общее число вылечившихся граждан составило 317 человек. В графе скончавшихся числится 10 летальных исходов. В режиме карантина содержатся 4896 граждан, в стационарах под наблюдением остаются 444 пациента.

Отдельно числятся трое граждан Грузии, прибывших на лечение из-за рубежа.

Напомним, что с 11 мая в Грузии начался очередной этап смягчения ограничений, введенных в рамках режима чрезвычайного положения. С сегодняшнего дня открывается город Тбилиси, а также возобновляют работу все производства.

Первый случай коронавируса в Грузии был официально подтвержден 26 февраля. Режим чрезвычайного положения в стране введен с 21 марта и на этом этапе продолжает действовать до 22 мая.