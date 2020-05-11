Москва, , 10:45 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщили 11 мая в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигло 221 344.

От болезней, вызванных инфекцией, скончались 2009 человек, выздоровели — 39 801. Всего было проведено более 5,6 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 4,1 млн. На первом месте по числу выявленных случаев заражения находятся Соединенные Штаты — 1,3 млн.

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