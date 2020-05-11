Хабаровск, , 10:51 — REGNUM В Хабаровском крае граждане не поняли новых ограничительных мер, введённых региональными властями. Согласно нововведению, любой, кто хочет улететь из центральной или южной части края в северную, должен предварительно полежать две недели в обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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«Постановление губернатора Хабаровского края устанавливает ряд условий для граждан, вылетающих авиарейсами в Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский и имени Полины Осипенко районы края. Такой пункт внесён по инициативе глав северных районов. Порядок действий пассажиров, которые захотят вернуть авиабилеты, объяснят в авиакомпании «Хабаровские авиалинии», — сообщили в правительстве края.

В постановлении губернатора говорится о том, что пассажиры, желающие вылететь в указанные районы, должны 14 дней до дня вылета провести в обсерваторе.

В социальных сетях и хабаровских телеграм-каналах люди недоумевают.

«Как это возможно? В каком обсерваторе? Куда обращаться? Тут, если у тебя не коронавирус, к обычному врачу не попадешь. Где гарантия, что, просидев две недели в обсерваторе, человек не подхватит вирус по дороге в аэропорт, что он по пути в аэропорт не заедет в магазин, и так далее? Почему не пойти по пути Сахалина и не установить контроль, тестирование в аэропорту? Да, и за чей счёт нахождение в обсерваторе? Об этом в постановлении губернатора ни слова, следовательно, возможны сюрпризы», — пишут жители края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае выявлено 896 случаев заражения коронавирусом. Это больше, чем в других регионах Дальнего Востока.