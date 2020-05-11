Ижевск, , 10:38 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 11 мая выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 395 случаев заражения коронавирусом, сообщили глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых подтвержденных случаев — два у жителей Ижевска, по одному — в Глазове, Увинском, Шарканском и Завьяловском районах.

До настоящего момента полностью выздоровели 137 человек, восемь — выписаны в течение минувших суток. С момента начала наблюдений 12 жителей республики скончались на фоне коронавируса от осложнения хронических заболеваний.

На территории поселка Новый Воткинского района с 10 мая введён карантин, въезд будет разрешен только для граждан с пропиской или тех, кто работает в посёлке. На границе установлен временный контрольно-пропускной пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в Удмуртии ни одного нового случая заражения коронавирусом зафиксировано не было, 7 мая — один, 8 мая — семь новых случаев, 9 мая — 18 новых случаев, 10 мая — 19.