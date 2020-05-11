Брянск, 11 мая 2020, 10:45 — REGNUM За минувшие сутки подтверждены положительные результаты тестов на коронавирус у 73 жителей Брянской области. Пять пациентов скончались, сообщили 11 мая в региональном оперативном штабе.
Всего в Брянской области зарегистрировано 1605 случаев заражения. Общее количество выздоровевших в регионе — 536 человек. За сутки зарегистрированы пять летальных исходов, таким образов всего в области зафиксировано 22 смерти пациентов с коронавирусом.
Специалисты провели 22 767 исследований на наличие коронавирусной инфекции.