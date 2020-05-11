Петрозаводск, , 10:39 — REGNUM В Республике Карелия с начала пандемии коронавируса эта инфекция выявлена у 21 ребенка, всего в регионе 171 выявленный заболевший. Об этом 11 мая сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии выявлен 171 заразившийся, в том числе 21 ребенок.

49 человек выздоровели и выписаны на амбулаторное наблюдение.

По данным федерального оперативного штаба, в Карелии за последние сутки 12 выявленных, 35 человек выздоровели. Летальных случаев в республике нет.

В свою очередь, глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что за минувшие сутки подтверждены 11 новых случаев заражения. Шесть — в Петрозаводске, по одному — в Сегеже и селе Деревянное Прионежского района и три — в Пряжинском районе: два в деревне Киндасово и один в поселке Матросы, где ранее уже были выявлены по одному заразившемуся коронавирусом.

Новые случаи, 10 из 11, выявлены у тех, кто контактировал с заболевшими. Еще один человек с подтвержденным коронавирусом — это вернувшийся домой из Петербурга студент.

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