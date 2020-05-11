Москва, , 10:32 — REGNUM В России планируют запустить разработанную на базе технологии искусственного интеллекта «умную» систему, которая позволит автолюбителям избегать попадания на красный сигнал светофора и образования пробок. Об этом заявил представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев.

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Он пояснил, что речь идёт о проекте «Зелёная волна», который уже был представлен Минпромторгу, Минтрансу и МВД. До сентября он проходит тестирование в Волгограде. Затем в рамках платформы «Автодата» проект планируется представить в правительстве РФ на межведомственной рабочей группе.

«Федеральное применение технологии начнётся с 2021 года. Более 20 регионов РФ проявили интерес к внедрению проекта», — заявил РИА Новости Федосеев.

Предполагается, что «умная» система будет собирать с автомобилей, телематических устройств и систем спутниковой навигации информацию о количестве, местонахождении и скорости передвижения автомашин и соотносить её с сигналами светофоров, а затем передавать рекомендации по скорости движения автовладельцам. Ожидается, что внедрение проекта сократить время проезда по дорогам в среднем до 20%.

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