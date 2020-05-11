Исламабад, , 10:32 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 607 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 30 тыс. 941 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 667 человек, за прошедшие сутки умерли восемь человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженной в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4,1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо количество подтверждённых случаев COVID-19 в Пакистане