Ставрополь, , 11:08 — REGNUM Профильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом и подозрением на него начал работу в селе Побегайловке в Минераловодском городском округе Ставропольского края. На лечении здесь могут находиться до 60 человек, сообщил на сваей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Госпиталь развернут в отдельно стоящем здании местной участковой больницы. По словам губернатора, здесь имеется все необходимое для лечения пациентов с COVID-19, включая аппараты искусственной вентиляции легких и койки, оснащенные кислородной подводкой.

Владимиров добавил, что в настоящее время на Ставрополье развернуто около 2,4 тыс. инфекционных коек для лечения пациентов с COVID-19. При этом он отметил, что большая часть из них свободна и числится в качестве резерва.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 мая на Ставрополье зарезервировано 1084 случая заражения коронавирусом нового типа. Выздоровел в крае 301 человек с подтвержденным диагнозом, 20 пациентов скончались.

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