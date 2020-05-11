Тамбов, , 10:26 — REGNUM Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией на территории Тамбовской области выросло за минувшие стуки на 91 случай. Об этом 11 мая сообщает областная администрация.

«Девяносто один новый случай сегодня», — говорится в сообщении и уточняется, что в это число входит 36 мужчин, 45 женщин и 10 детей.

Также указывается, что все новые инфицированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Помимо того, сообщается, что общее число зараженных коронавирусом на территории области выросло до 1 403 человек при 3 летальных исходах и 294 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выздоровели 4032 пациента, заразившиеся ранее коронавирусом.