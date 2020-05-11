Екатеринбург, , 10:27 — REGNUM Из-за весеннего паводка произошли подтопления в двух городах Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном главке МЧС.

В Ивделе подтопило 22 огорода и 14 придомовых территорий, а в Карпинске — участок дороги, следующей в посёлок Каквинские Печи (тем не менее, по дороге ещё можно проехать на внедорожнике).

«Жизнеобеспечение населения не нарушено», — отмечают спасатели.

Если в Ивделе ухудшится ситуация, то жителей смогут переселить в два пункта временного размещения.

В регионе ранее были подтоплены 10 низководных мостов, три из них уже освободились от подтопления, а два разобраны. Временно ограничены автотранспортное и пешеходное сообщение с 20 населенными пунктами (там проживает 1981 человек)

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе из-за паводка прервали транспортное сообщение с 24 населёнными пунктами. Заблокированными оказались 2500 человек.

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