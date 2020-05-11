Краснодар, , 10:25 — REGNUM У священника и 35 прихожан подтвердились положительные тесты на коронавирус в одном из районов Краснодарского края.

«В одном районе у нас инфицировался батюшка, так вот контактных лиц 66 человек, из них у 35 человек уже подтверждено заражение коронавирусом. Вот вам и результат, буквально за какие-то трое суток», — сообщил на совещании оперштаба 10 мая губернатор края Вениамин Кондратьев.

Случай заражения подтвердили в епархии.

«Сейчас стало известно о втором случае заражения священника. Заявления о том, что он стал причиной заражения 35 человек, — это прямое обвинение церкви в распространении коронавирусной инфекции. Все могло быть так же, как и в первый раз, и кто-то из прихожан мог заразить как собратьев, так и самого батюшку. Выражаем надежду, что распространители таких сообщений будут действовать в рамках закона и не станут распространять чьи бы то ни было предположения обвинительного характера», — цитирует ТАСС представителя Екатеринодарской епархии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта на территории Краснодарского края действует карантин, в соответствии с которым ограничено пребывание людей на улице, передвижение транспорта также ограничено. Карантинные меры продлены до 23 мая.