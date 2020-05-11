Веллингтон, , 10:27 — REGNUM Правительство Новой Зеландии приняло решение о значительном смягчении карантинных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 11 мая сообщает Reuters.

По данным журналистов, в четверг, 14 мая, в стране начнут работу предприятия, торговые центры, кинотеатры, кафе и спортивные залы.

Власти Новой Зеландии считают, что эти меры не приведут к новой вспышке эпидемии.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусом в Новой Зеландии составляет порядка 1 тыс. 500 человек. От COVID-19 скончался 21 человек.

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